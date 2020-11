Covid: Zinzi (Lega), video shock al Cardarelli, chiesta audizione in Commissione Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto che sia convocata un'audizione urgente in Commissione Sanità per comprendere quale sia la reale portata della situazione all'Ospedale Cardarelli di Napoli". Lo annuncia, in qualità di componente della Commissione Sanità, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, dopo aver formalizzato la richiesta. La convocazione si rende necessaria dopo la diffusione del video che ritrae il corpo privo di vita di un paziente riverso sul pavimento del bagno dell'ospedale Cardarelli. "Immagini agghiaccianti - spiega Zinzi - che meritano una risposta. L'unica cosa che ci interessa è capire dai vertici del nosocomio cos'è accaduto e cosa sta succedendo all'interno del più grande ospedale della Campania. Lo dobbiamo ai cittadini".(Ren)