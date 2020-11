Covid: sindaco Aversa (Ce), chiediamo l'intervento dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non farò altre misure restrittive, non voglio stressare la popolazione". Lo ha dichiarato il sindaco di Aversa Alfonso Golia intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Golia spiega la situazione ad Aversa (Caserta) e qual è la preoccupazione: "superiamo i 1000 casi, molti asintomatici. Dobbiamo registrare molti ricoverati e la situazione è spaventosa, bisogna fare il nostro dovere. A livello territoriale andrebbe deciso di chiudere, sono preoccupato per l'Agro aversano". Il sindaco annuncia che non farà altre ordinanze: "non farò altre misure restrittive, voglio riaprire il parco nelle ore giornaliere per i bambini accompagnati. Non giudico le decisioni di altri sindaci, alcune misure rischiano di essere però al limite della costituzionalità". Sulle scelte del Governo e della Regione chiede decisioni per alcune zone campane: "hanno scelto un metodo per le fasce e i colori attraverso dei numeri. Ci sono territori campani che vanno attenzionati con decisioni da zona arancione e rossa. Per il Natale stiamo preparando un piano sociale con economie di bilancio senza lasciare nessuno indietro. Chiaramente le festività sono occasione per dare speranza e proveremo a mantenere un po' di luci natalizie con modalità diverse senza organizzare eventi: un po' di colore è un modo per dare un segnalare alla nostra comunità". Poi Golia conclude: "come sindaci siamo rimasti col cerino in mano. Sono convinto che da Governo e Regione arriveranno provvedimenti adeguati (Ren)