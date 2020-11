Napoli: De Magistris, profonda tristezza per scomparsa diplomatico palestinese Saeb Ekerat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato una lettera a Abeer Odeh, ambasciatore dello Stato di Palestina in Italia nella quale ha espresso: “Dispiacere e tristezza per la grave scomparsa del dottor Saeb Ekerat, segretario generale del comitato esecutivo dell'Olp, diplomatico e storico negoziatore del faticoso processo di pace tra Palestina e Israele. Un apprezzato leader politico che ha svolto la sua preziosa attività, prima, come stretto collaboratore di Yasser Arafat ed, attualmente, del Presidente Mahmud Abbas, Abu Mazen. Fautore della soluzione “due Popoli due Stati”, ha esercitato con impegno e passione il suo delicato e gravoso incarico, sempre, a difesa e per l'affermazione dei diritti del Popolo Palestinese”. De Magistris ha aggiunto "un messaggio al presidente Mahmud Abbas, Abu Mazen, cittadino onorario di Napoli, con le espressioni di profondo cordoglio, mie e delle nostra Città, fraterna amica della comunità e dello Stato di Palestina”. (Ren)