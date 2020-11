Covid: Borrelli (Verdi), punire severamente gli irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è gravissima, stiamo assistendo a numerosi comportamenti irresponsabili, da parte dei più giovani ma non solo. Questo modo di agire ci sta mettendo tutti nei guai perché i contagi continuano ad aumentare e gli ospedali ormai sono in crisi ed il personale medico è allo stremo delle forze. Se non si prenderanno provvedimenti ce ne pentiremo amaramente, per questo richiediamo controlli e pattugliamenti continuamenti sul territorio, chi trasgredisce deve essere punito severamente". Lo ha detto in una nota il consigliere regionale dei Verdi Borrelli che ha aggiunto: "Inoltre, dato che questi comportamenti sono comuni in tutto il territorio nazionale e che la situazione è ovunque drammatica, proponiamo di prendere provvedimenti non più differenziati per zone ma unici per tutto il Paese". (Ren)