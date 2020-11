Sanità: Marsilio, stiamo lavorando per potenziare servizi e strutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo ai lavori di adeguamento dei percorsi Covid e ai collegamenti con i servizi funzionali del presidio ospedaliero di Pescara, Marsilio ha assicurato che "entro dopodomani, venerdì 13, sarà consegnata la progettazione definitiva-esecutiva che permetterà di avviare le procedure di gara che espleteremo in cinque giorni. In merito alla realizzazione delle opere murarie ed impiantistiche per la Tac dedicata al Covid in terapia intensiva, dopodomani, avremo la progettazione definitiva-esecutiva". Intanto, riguarado alla realizzazione del reparto di osservazione breve dedicato al Covid in terapia sub-intensiva, ieri è stato consegnato il progetto esecutivo che sarà approvato entro domani. Entro venerdì 13 sarà consegnata, invece, la progettazione definitiva-esecutiva. Per l'adeguamento dei percorsi Covid tra il nuovo pronto soccorso e le attività funzionali al reparto di terapia sub-intensiva del Covid entro dopo domani sarà consegnata la progettazione definitiva. "Per la realizzazione di aree di isolamento in connessione con il nuovo pronto soccorso di terapia sub-intensiva - ha spiegato - l'inizio dei lavori è previsto per il giorno 20. C'è poi l'adeguamento dei percorsi Covid-hospital e i collegamenti con i servizi funzionali al presidio di Pescara. A tal proposito, proprio oggi è stato consegnato il progetto esecutivo ed entro domani è prevista l'approvazione. Per la ristrutturazione del pronto soccorso per percorsi separati all'ospedale di Pescara, dopodomani sarà consegnata la progettazione definitiva ed esecutiva. Altrettanto per il pronto soccorso di Penne". (segue) (Gru)