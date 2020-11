Sanità: Marsilio, stiamo lavorando per potenziare servizi e strutture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, ieri è stata approvata dal direttore del dipartimento regionale della Salute, la rimodulazione degli interventi per la Asl di Pescara per un importo di un milione 389 mila euro per la realizzazione di lavori connessi all'implementazione di posti letto per la terapia semi-intensiva e per le opere ad esso collegate."Il totale dei posti letto di terapia intensiva, Covid e no Covid - ha detto Marsilio, rispondendo alle domande dei giornalisti - è al momento pari a 143 anche se si tratta di un numero in continuo aggiormento". Ieri sono arrivati altri 11 ventilatori e Marsilio ha confermato che i presidi ospedalieri abruzzesi, compreso quello di Pescara, stanno allestendo nuovi posti di terapia intensiva."Al Covid Hopital di Pescara era stata già strutturalmente prevista questa capacità di espansione. Tanto è vero - ha spiegato Marsilio - che ci sono delle camere attrezzate nornalmente con due degenze nelle quali sono stati predisposti quattro attacchi per i gas medicali. A tal proposito - ha concluso - stiamo via via incrementando queste camere man mano che si rende necessaria l'attivazione di posti letto in terapia intensiva" (Gru)