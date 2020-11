Sardegna: presidente consiglio comunale Cagliari, "cliniche Macciotta e Aresu per emergenza Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cagliari vuole dare il suo contributo per fronteggiare l'emergenza legata al Covid, con l'attivazione di nuovi posti letto anche nelle strutture dismesse. E' quanto sottolinea il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco aderendo così all'invito dell'assessore regionale alla sanità Mario Nieddu per una sinergia con le diverse istituzioni. "Il momento che stiamo attraversando richiede impegno e responsabilità da parte degli attori in campo – aggiunge l'ex vicepresidente della commissione regionale sanità –. La rapida crescita dei contagi ha avuto un forte impatto sul sistema dell'assistenza sanitaria. La situazione è drammatica e si impongono nuove scelte in grado di aumentare le possibilità di cura. Nel capoluogo isolano abbiamo la clinica Macciotta, sulla via Porcell, abbandonata da ormai sette anni. Una struttura che potrebbe essere convertita per ospitare nuovi posti letto per i pazienti colpiti dal Covid". Non basta. Per potenziare l'apparato il responsabile dell'assemblea municipale propone anche "la destinazione della vecchia Clinica Aresu, che potrebbe diventare un punto di riferimento per le emergenze legate alla pandemia. L'obiettivo fondamentale – conclude Tocco - è quello di alleggerire gli altri ospedali ora sotto pressione a causa degli accessi nelle strutture". (Rsc)