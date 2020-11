Sardegna: Confindustria, no ad allargamento Città metropolitana di Cagliari a 72 Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un suo ampliamento indiscriminato - si legge ancora nella nota degli industriali - non dettato da reali ragioni di carattere economico e sociale, indebolirebbe le funzioni della Città metropolitana senza costituire un volano di sviluppo per il restante territorio della Sardegna meridionale e dell'intera Regione, inducendo ulteriori sprechi di risorse ed inefficienze a danno anche delle imprese, già impegnate ad affrontare una complessa crisi economica. Si potrebbe invece riflettere – questa la posizione di Confindustria Sardegna meridionale - sull'allargamento della Città metropolitana a quei Comuni oggi esclusi e che, per la contiguità con il territorio dell'area vasta e per i rapporti sociali e produttivi da sempre esistenti, ne potrebbero proficuamente far parte". (Rsc)