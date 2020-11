Abruzzo: Marcozzi (M5s), grazie a commissione Pari opportunità per aver discusso dichiarazioni Testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle in regione Abruzzo, Sara Marcozzi, ringrazia "la presidente della commissione Pari opportunità, avvocato Maria Franca D'Agostino, e tutta la commissione per aver discusso, nel corso dell'ultima seduta, delle gravi dichiarazioni rivolte nei miei confronti dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. Il richiamo all'abbassamento dei toni - continua l'esponente del M5s in una nota - e aver riconosciuto come le sue parole 'possano alimentare stereotipi di un sessismo così detto benevolo, purtroppo ancora troppo radicato nella nostra cultura', ribadisce la necessità di tenere ogni confronto, anche quelli più aspri, sempre all'interno di argomentazioni puramente politiche, senza toccare in alcun modo la sfera personale come invece fatto dal consigliere Testa. Rinnovo altresì la mia completa disponibilità a collaborare con la commissione Pari opportunità per sostenere il rispetto di genere in ogni sua forma". Secondo Marcozzi, "la soluzione, davanti agli attacchi sessisti, non può e non deve essere il silenzio: il nostro dovere è denunciare qualsiasi espressione che meriti di essere stigmatizzata. Solo così possiamo fare quel passo in avanti di cui, evidentemente, abbiamo un bisogno più impellente di quanto immaginavamo". Marcozzi commenta in questo modo i risultati della commissione regionale Pari opportunità che si è riunita ieri sera per esaminare i riflessi delloa vicenda dello scontro Marcozzi-Testa, che tante polemiche aveva sollevato nei gionri scorsi. (Gru)