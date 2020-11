Covid: sindaco Giugliano (Na), situazione seria, servono risorse nazionali per sanità ed economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Pirozzi serve un lockdown, risorse per l'economia e per la sanità: "un'infermiera mi ha commosso per l'appello che mi fece quando sono entrato in ospedale al Dan Giuliano. C'è carenza di personale e bisogna dare risposte. Ho sentito un grido di dolore e la politica deve farlo suo. Siamo sotto pressione, non metto in dubbio le scelte del Governo, però dall'interno vedo sofferenza delle strutture sanitarie ed è difficile amministrare in questa condizione con personale carente. Un mese fa sono stato proclamato sindaco e in questi momenti difficili bisogna dimostrare di saper andare avanti. Servono risorse nazionali per la sanità e l'economia campana altrimenti non ne usciamo: non si muore di Covid ma si muore di fame come dice qualcuno". "Sarà un Natale difficile - ha concluso Pirozzi - non avremo nulla da festeggiare perché le risorse vanno destinate al commercio e alle fasce deboli. A novembre serve un lockdown nazionale per fermare questa ondata". (Ren)