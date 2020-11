Napoli: tentato omicidio fuori da discoteca, arrestata 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata arrestata e posta ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio una 22enne di Castellammare di Stabia (Na). Secondo le ricostruzioni degli inquirenti la notte 31 luglio l'indagata avrebbe accoltellato una 19enne fuori dalla discoteca Villa Zaira, a Castellammare di Stabia a seguito di una lite per futili motivi. La 19enne dopo l'aggressione è rimasta in prognosi riservata all'ospedale del Mare di Napoli per una settimana. A incastrare la 22enne le registrazioni dal sistema di videosorveglianza della discoteca.(Ren)