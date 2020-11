Covid: Manzo (M5s), ospedale San Leonardo di Castellammare emblema criticità sanitarie Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello lanciato dal primario dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dott. Pietro Di Cicco, attraverso le colonne de 'Il Mattino', non deve e non può passare inosservato". Lo ha dichiarato deputata del Movimento 5 stelle Teresa Manzo. Ad acuire le criticità territoriali del sistema sanitario anche la chiusura dei Pronto soccorso degli ospedali De Luca e Rossano di Vico Equense e quello dell'ospedale di Sorrento. "Se la conversione di diversi nosocomi campani in Covid Hospital ha reso il San Leonardo l'unico punto di riferimento per la sanità ordinaria di centinaia di migliaia di cittadini - ha proseguito - fino ad arrivare a poter accogliere soltanto i pazienti in codice rosso, già rappresenta di per sé una situazione critica, ancor di più lo sono la carenza di personale, di posti letto e addirittura di ossigeno, che ha già provocato la mobilitazione cittadina e il passaparola mediatico alla ricerca disperata delle bombole per i pazienti che ne hanno urgenza, con il rischio che possa svilupparsi un mercato nero. Il grido di questi operatori sanitari non può essere ignorato ed è per questo che ho presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della Salute, Roberto Speranza, e al Ministro per l'Università e per la Ricerca, Gaetano Manfredi, al fine di sollecitare un'inchiesta interministeriale che possa far luce sulle presunte irregolarità e inefficienze nella gestione delle strutture sanitarie da parte dell'Amministrazione Regionale della Campania. La salute dei cittadini campani deve essere messa al primo posto, soprattutto in queste ore, ed è giusto far luce sull'operato di coloro che hanno la responsabilità di tutelarla. In tal senso, provvedimenti tardivi potrebbero risultare fatali", conclude Manzo. (Ren)