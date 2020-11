Abruzzo: Confindustria, attività industriale in calo del 3,2 per cento in provincia dell'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in provincia dell'Aquila è diminuita del 3,2 per cento nel mese di settembre, mentre si è stabilizzata ad ottobre (+0,4 per cento). Numeri perfettamente in linea con la media nazionale. E' quanto emerge dall'elaborazione dei dati raccolti dal Centro studi nazionale di Confindustria. Le previsioni, per il quarto trimestre dell'anno, sono in peggioramento, "con la produzione industriale italiana che ha fatto registrare il primo stop a settembre, dopo quattro mesi di crescita robusta", rileva l'indagine di Confindustria. Nel terzo trimestre dell'anno si è avuto un aumento della produzione industriale del 29,5 per cento rispetto al secondo, mentre il quarto potrebbe segnare una nuova caduta dell'attività, in conseguenza del peggioramento del contesto economico generale a causa della recrudescenza dei contagi da Covid-19. "Le indagini condotte a ottobre", dichiarano Riccardo Podda, presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno e Francesco De Bartolomeis, direttore dell'Associazione industriali, "delineano, sia tra gli imprenditori manifatturieri che tra le famiglie, una crescente preoccupazione sulle prospettive economiche dei prossimi mesi. Il Centro studi di Confindustria ha rilevato un aumento della produzione industriale dello 0,4 per cento ad ottobre, rispetto a settembre, quando invece si era registrata una diminuzione del 3,2 per cneto rispetto ad agosto". Nel terzo trimestre dell'anno l'incremento congiunturale nazionale è stato apri al 29,5 per cento, dopo il -16,8 per cento rilevato dall'Istat nel secondo trimestre. (segue) (Gru)