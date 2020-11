Molise: Nola (M5S), necessario ripristinare i servizi minimi in tutte le strutture regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È servito un fine settimana di intensa diffusione dei contagi relativi al Covid-19 in Regione "per convincere, finalmente, il duo Toma-Florenzano dell'utilità strategica del 'Santissimo Rosario' di Venafro. Esso, infatti, di diritto deve far parte della rete di urgenza ed emergenza territoriale e non deve rappresentare, come avvenuto nella primavera scorsa, soltanto un 'parcheggio' da utilizzare per i nostri poveri anziani contagiati, durante le fasi più acute della pandemia". E' quanto sostiene questa sera il consigliere regionale del Molise Vittorio Nola (M5s). "Questa posizione - prosegue Nola - è chiara e la sosteniamo da tempo a condizione, però, che vengano ripristinati tutti i servizi minimi nelle strutture sanitarie pubbliche presenti in Molise. In particolare, per il presidio di Venafro è importante riattivare definitivamente il reparto di radiologia, il Centro per l'assistenza ai diabetici, il punto di primo intervento e procedere con speditezza alla nomina del responsabile della Casa della salute, così da poter programmare investimenti sia tecnologici sia in termini di capitale umano, quindi mediante l'assunzione di personale medico-sanitario". (segue) (Gru)