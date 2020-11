Campania: Cirillo (M5s), raccolta rifiuti, istituzione servizio a domicilio per cittadini in isolamento Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rifiuti urbani prodotti nell'abitazioni di cittadini contagiati non possono essere trattati come comuni rifiuti indifferenziati, né essere smaltiti senza alcun trattamento preliminare. In una fase emergenziale durante la quale non ci si può permettere di trascurare neppure il minimo dettaglio, la Regione Campania ha affrontato il tema dello smaltimento dei rifiuti con eccesso di superficialità". E' quanto denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Campania Luigi Cirillo, che sulla questione ha presentato una interrogazione nella quale chiede alla Regione Campania chiarimenti su quali condotte devono tenere le persone in isolamento domiciliare per conferire i propri rifiuti senza incorrere in nessuna sanzione e poter garantire la sicurezza e il benessere degli eventuali altri utenti o residenti di aree condominiali. "Senza, soprattutto, tener conto delle linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità - ha proseguito Cirillo - che nell'aggiornamento del 14 marzo 2020, stabilisce che i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria". (segue) (Ren)