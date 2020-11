Abruzzo: Confindustria, attività industriale in calo del 3,2 per cento in provincia dell'Aquila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al terzo trimestre del 2019, la variazione nei mesi estivi si attesta al -5,8 per cento. La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, è diminuita, ad ottobre dell'1,6 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2019. A settembre, il caso è stato del 4 per cento, prendendo in considerazione gli ultimi 12 mesi. "L'andamento della produzione industriale", affermano Podda e De Bartolomeis, "nei due mesi di rilevazione evidenzia un rallentamento evidente della crescita, in provincia dell'Aquila come nel resto del Paese, dopo il forte recupero dei mesi estivi. Sulla debole dinamica dell'attività a settembre e ottobre ha inciso la marcata riduzione delle scorte di magazzino, rilevata dall'indagine Ihs-Markit su piccole e medie imprese e manifatturiero e da quella Istat sulla fiducia. Per quanto riguarda le attese, a ottobre gli imprenditori manifatturieri hanno espresso una maggiore preoccupazione sulla dinamica di ordini e produzione a tre mesi, in linea con il peggioramento della crisi sanitaria, non solo in Italia ma anche nei principali partner commerciali europei. Anche tra le famiglie italiane". rilevano sempre Podda e De Bartolomeis, "è aumentata l'incertezza, che si è riflessa in una diminuzione della fiducia, secondo le rilevazioni di ottobre, dopo due mesi di recupero". (segue) (Gru)