Covid: Link arriva in 22 quartieri a Roma e regala diecimila corse a operatori sanitari

- Super Heroes Ride Link: questo il claim (e hashtag) della nuova campagna promossa da Link, azienda di monopattini in sharing nata presso il Massachusetts institute of technology (Mit) di Boston, e rivolta agli operatori sanitari impegnati da mesi nella lotta contro il Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, da oggi la compagnia presente in Italia a partire da Roma, metterà a disposizione del personale medico, paramedico e infermieristico in servizio presso ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori e servizi ambulanze, ben diecimila corse gratuite in monopattino elettrico. "Gli addetti del settore sanitario hanno svolto un lavoro eroico negli ultimi mesi e salvato migliaia di vite: siamo felici di fare la nostra parte e offrire loro qualcosa in cambio”, ha dichiarato il vicepresidente Emea di Link Haya Verwood Douidri, aggiungendo che “inizieremo con diecimila corse gratuite al 100 per cento, e siamo orgogliosi di contribuire a una giusta causa attraverso il nostro servizio attivo su Roma”. Link, ha aggiunto, è in arrivo in 22 nuovi quartieri fuori dal centro turistico della città, per dare a tutti i romani l'opportunità di muoversi in città in modo facile, sicuro e sostenibile. Dopo un solo mese a Roma, prosegue la nota, la società statunitense di monopattini in sharing ha deciso così di ampliare la propria copertura e incoraggiare il distanziamento sociale: questa espansione rafforzerà la mobilità urbana indipendente, contribuendo così anche alla riduzione dei rischi di sovraffollamento sui mezzi pubblici. I monopattini di ultima generazione LINK sbarcheranno quindi a Balduina, Trionfale, Flaminio, Trieste, Tufello, Talenti, Montesacro, Pietralata, Tiburtina, Casal Bertone, Pigneto, Cinecittà, Appio Latino, Fonte Meravigliosa, Eur, San Paolo, Laurentina, Portuense, Gianicolense, Monteverde, Aurelia Antica e Cornelia. (Com)