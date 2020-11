Covid: Piemonte, 2953 contagiati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.953 i nuovi casi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Di questi, 1038 (il 35%) sono asintomatici. Il totale, nella Regione, sale così a 107.267 contagiati da inizio pandemia. Dei 2953 di oggi, 204 sono stati individuati nelle Rsa, 226 in ambito scolastico, 2523 tra la popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 9321 Alessandria, 4886 Asti, 3457 Biella, 13.598 Cuneo, 7930 Novara, 59.632 Torino, 3916 Vercelli, 2741 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 686 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1100 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)