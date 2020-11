Sanità: Marsilio, stiamo lavorando per potenziare servizi e strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, parlando oggi pomeriggio ai giornalisti a Pescara in occasione della sua visita alla palazzina Ex Ivap che ospita il Covid Hospital, ha assicurato che si è al lavoro "per portare avanti quei lavori che se ci avessero messo in condizione di fare quest'estate, oggi sarebbero già completati". All'incontro con la stampa erano presenti anche l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ed il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi. Proprio nella giornata di ieri, Marsilio ha dato il via libera al progetto proposto dalla Asl di Pescara di spostare dalla palazzina che ospita il Covid Hospital tutti i servizi che non sono Covid, e che riguardano la medicina territoriale nel distretto sanitario di via Rieti. "In questo modo - ha spiegato - libereremo ben tre piani e tutta la palazzina ex Ivap sarà dedicata ai pazienti Covid". Ma le novità non si esauriscono qui. Il primo intervento relativo alla Asl di Pescara è quello riguardante i reparti di terapia intensiva e, nello specifico, il rifacimento degli spogliatoi a servizio delle terapie intensive e sub-intensive e la realizzazione degli studi medici. "Il progetto - ha rivelato Marsilio - è stato già consegnato ed approvato. Sono state già nominate le commissioni. La commissione aggiudicatrice si riunisce proprio oggi per la verifica e la valutazione delle offerte pervenute mentre la commissione che si deve occupare della realizzazione degli studi medici si riunirà domani mattina". (segue) (Gru)