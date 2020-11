Covid: sindaco Giugliano (Na), situazione seria, servono risorse nazionali per sanità ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La libertà è alla base della democrazia ma in un momento così difficile ho dovuto prendere queste decisioni drastiche". Lo ha dichiarato il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Pirozzi illustra la situazione nel territorio e i punti della sua ordinanza: "a Giugliano è una situazione abbastanza seria con 1900 contagiati. La città è grande con 125mila abitanti e lunedì sono stato costretto a un'ordinanza restrittiva. Ho fatto divieto per i minori dalle 18 alle 22 se non accompagnati, ho interdetto alcune piazze sempre dalle 18 alle 22 e nei weekend tutta la giornata, è stato sospeso il mercato settimanale. Poi c'è il divieto di fumo in strada e in due zone precise della città ho vietato lo stazionamento di 2 o più persone mentre in tutto il comune non più di 4. Poi ho interdetto l'accesso a tutte le spiagge del territorio". Per il sindaco "sono misure che vanno nell'ottica della tutela della salute pubblica per trasmettere ai miei concittadini il rispetto delle regole. Ho fatto questa ordinanza a malincuore perché non è bello limitare le persone. Sono misure straordinarie fino al 30 novembre". (segue) (Ren)