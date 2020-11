Sorrento: sequestrata pineta Le Tore, deputata Di Lauro (M5s) presenta interrogazione a ministro Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata campana del Movimento 5 stelle Carmen Di Lauro, ha presentato un'interrogazione parlamentare avente per oggetto la pineta "Le Tore" che, nella giornata di ieri, è stata sottoposta a sequestro preventivo dai carabinieri forestali di Castellammare di Stabia. Infatti, nonostante l'area in questione rappresenti un vasto polmone verde della Costiera Sorrentina e rientri in un'area sottoposta a tutela paesaggistica, da mesi si sta procedendo al disboscamento di migliaia di alberi nell'ambito del progetto di riqualificazione, avviato dopo gli incendi avvenuti alcune estati fa che distrusse centinaia di arbusti, molti secolari. L'interrogazione al ministro Sergio Costa chiede di verificare eventuali irregolarità e tutelare l'immenso patrimonio boschivo e l'habitat dell'area. Sulla vicenda pende già un'indagine della Procura di Torre Annunziata e, anche secondo il WWF Terre del Tirreno, non appaiono rispettate le "Proposte per misure di mitigazione e raccomandazioni per quanto concerne flora e fauna" contenute nello Studio di Incidenza elaborato per il Comune di Sorrento. (segue) (Ren)