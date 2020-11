© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I conti a noi non tornano. Non mi fanno partecipare all’Unità di Crisi, non mi fanno avere i dati ma faccio il sindaco di Napoli e ascolto medici e infermieri: la situazione degli ospedali è drammatica. Eppure il presidente della Regione disse che superati gli 800 casi si sarebbe andati a zona rossa, siamo a 6mila”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris intervistato a RadioUno. (Ren)