Imprese: apre a Chieti Spazio Cdp, punto informativo regionale per imprese e Pa (3)

- Cdp e la Regione Abruzzo, prosegue la nota, hanno individuato aree di collaborazione che saranno formalizzate in un protocollo d’intesa per la promozione di iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio: in base a quest’intesa, le parti collaboreranno per individuare azioni di sviluppo nelle seguenti aree: supporto finanziario alla Regione, supporto alle imprese, supporto tecnico e finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e interventi post-sisma. “Accolgo con grande piacere la presenza in Abruzzo dello Spazio Cdp, che promuove lo sviluppo economico e sociale del paese attraverso sostegni finanziari mirati e strategici: istituto con il quale ci accingiamo, in un’ottica di massima collaborazione istituzionale, a sottoscrivere un protocollo d’intesa, cui faranno seguito specifici protocolli attuativi di dettaglio per singoli interventi relativi a iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale e rilancio economico del territorio”, ha commentato il presidente della Regione Marco Marsilio, definendo “prezioso” il sostegno in materia di consulenza e assistenza alle pubbliche amministrazioni, per ciò che attiene alle infrastrutture e per gli strumenti che mette a disposizione delle imprese in relazione ai loro fabbisogni di ricerca, sviluppo, innovazione, crescita, internalizzazione ed export. (segue) (Com)