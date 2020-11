Covid: Piemonte, 64 decessi e 3659 contagiati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 64 i decessi e 3659 i nuovi casi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Questi i dati comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale è ora 4742 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 742 Alessandria, 290 Asti, 244 Biella, 475 Cuneo, 461 Novara, 2088 Torino, 249 Vercelli, 143 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte salgono invece a 104.314. I 3659 registrati oggi, di cui 1422 (il 39%) asintomatici, 348 sono stati individuati nelle Rsa, 271 in ambito scolastico, 3040 tra la popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 9114 Alessandria, 4766 Asti, 3314 Biella, 13.472 Cuneo, 7691 Novara, 57.696 Torino, 3809 Vercelli, 2694 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 656 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1102 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)