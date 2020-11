Piemonte: Regione, opposizioni chiedono più fondi contro l'usura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Regione Piemonte, Giorgio Bertola (M5s) e Davide Nicco (Fdi) - durante la discussione in prima Commissione dell’assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 presieduta da Carlo Riva Vercellotti - hanno richiesto di prevedere un intervento per contrastare l’usura e il sovra indebitamento. La situazione è infatti peggiorata per molti cittadini e imprenditori piemontesi, specie con la pandemia. Su questo tema l’Aula aveva approvato alcuni mesi fa all’unanimità un ordine del giorno che prevedeva la costituzione di un organismo regionale di composizione della crisi. L’assessore al bilancio Andrea Tronzano ha spiegato che nel 2020 per il contrasto all’usura sono stati già stanziati 300 mila euro e si potrebbe valutare l’utilizzo per dare sostanza all’ordine del giorno. Per quanto riguarda invece il bollo auto, la previsione di accertamento e di incasso per il 2020 è stata ridotta, con un ammanco di 109 milioni di euro circa, collegata al forte rallentamento nell’attività di accertamento nella fase dell’emergenza, ma ciò non significa che questa cifra sia persa, perché potrà essere recuperata negli anni successivi. La mancata reiscrizione del credito a bilancio sul 2021 e 2022 è avvenuta a titolo prudenziale per non sovrastimare le entrate e favorire quindi l’equilibrio di bilancio. Questa la risposta dell’assessore Tronzano e dei funzionari regionali alla richiesta del consigliere Sean Sacco (Ms5) che chiedeva spiegazioni sulla mancata riscossione della tassa automobilistica, sospesa fino a giugno 2020 per la pandemia. (segue) (Rpi)