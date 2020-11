Piemonte: Regione, opposizioni chiedono più fondi contro l'usura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta il gruppo Pd con Raffaele Gallo e Diego Sarno ha sottolineato la necessità di disporre di un quadro generale il più possibile aggiornato sulle risorse di bilancio non solo stanziate ma effettivamente assegnate o che saranno assegnate a breve. Daniele Valle ha lamentato i ritardi dei bandi a favore del settore cultura, per il quale non solo state previste risorse aggiuntive ma solo procedure semplificate e ha auspicato che sul 2021 si iscrivano risorse ulteriori per la cultura. Quanto al documento di assestamento nel suo complesso, l’assessore ha espresso il desiderio di arrivare in tempi brevi all’approvazione, avendo natura tecnica, dichiarandosi disponibile ad approfondire numerosi temi successivamente, in sede di bilancio di previsione 2021. Marco Grimaldi (Luv) ha chiesto la possibilità di un approfondimento sulle risorse effettivamente spese per la fase della pandemia e con la consigliera Francesca Frediani (M5s) ha sollecitato chiarimenti su alcuni temi che a causa dell’emergenza erano stati rimandati all’assestamento, fra questi i voucher scuola. Sergio Chiamparino (Pd) ha quindi proposto di favorire attraverso la riunione dei capigruppo una velocizzazione dei lavori di commissione per arrivare all’approvazione dell’assestamento in tempi brevi e al contempo definire le priorità del 2020 che potrebbero trovare risposta in una successiva variazione di bilancio. Tronzano ha espresso disponibilità in tal senso, fermo restando il vincolo delle risorse per poter procedere alle variazioni di bilancio richieste. Durante la discussione sono intervenuti anche i consiglieri Monica Canalis (Pd), Federico Perugini e Sara Zambaia (Lega). La prossima seduta della prima Commissione è convocata giovedì 12 alle 15.30. (Rpi)