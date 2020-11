© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Diventa un po’ surreale. Vorremmo sapere se dalle immagini delle file in ospedale è una fiction o zona gialla non si addice al nostro territorio?Ho la sensazione che i dati formali non corrispondano ai dati empirici, la realtà è molto più grave di quella descritta dai numeri”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris intervistato a RadioUno.(Ren)