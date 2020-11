Imprese: apre a Chieti Spazio Cdp, punto informativo regionale per imprese e Pa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’apertura di questo Spazio Cdp testimonia e rafforza il nostro legame con il territorio, reso ancora più solido dalla partnership con la Fondazione Banco di Napoli, con cui condividiamo parte della nostra missione istituzionale: la collaborazione che formalizzeremo con la Regione Abruzzo conferma l’obiettivo di Cdp di accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del paese al fianco degli enti territoriali, non solo con finanziamenti mirati ma anche mettendo a disposizione competenze e professionalità”, ha continuato l’amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo. “In questa fase di emergenza, poi, l’impegno di Cdp si è ulteriormente rafforzato con nuove misure straordinarie per favorire la ripartenza e sostenere le imprese, le pubbliche amministrazioni e lo sviluppo infrastrutturale: oggi più che mai, siamo pronti a supportare le economie locali facendo sistema con il tessuto imprenditoriale, il settore bancario e gli enti radicati sul territorio”, ha spiegato. “Siamo davvero felici di questa presenza che fa di Chieti un riferimento per tutto il territorio, e anche per la scelta di spazi di pregio nel complesso di Palazzo de’ Mayo che diventeranno luoghi aperti alle pubbliche amministrazioni, ma anche a tutte le imprese, grandi e piccole, a prescindere da quale sia il loro settore”, ha concluso il sindaco di Chieti Diego Ferrara, aggiungendo che il comune “farà la sua parte agevolando per le sue competenze le finalità dello spazio Cdp, all’insegna di quella sinergia istituzionale a cui come Amministrazione facciamo riferimento dal primo giorno di governo della città”. (Com)