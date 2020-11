Sardegna: Evangelista (M5s), "situazione sanitaria sarda responsabilità della giunta regionale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A settembre - ha concluso la parlamentare pentastellata - la giunta ha poi cercato di rimediare ai suoi stessi errori varando provvedimenti improvvisati e sbagliati come i test obbligatori per chi entrava sull'isola. Ma c'è di più: il governatore l'11 agosto avrebbe prolungato l'apertura dei locali anche sulla base di un via libera del comitato tecnico scientifico regionale. Questo parere, nessuno sembra averlo letto. Adesso però tutto il centrodestra sardo leghista deve renderlo pubblico, lo devono ai cittadini sardi e a tutta l'Italia, in questi giorni alle prese con una fase molto critica della pandemia che si è diffusa in autunno su tutto il territorio nazionale, anche per questo genere di scelte nefaste". (Rsc)