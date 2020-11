Napoli: Cantalamessa (Lega), niente numero legale per bilancio, da de Magistris solo fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sarebbe dovuta iniziare la discussione sul bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Napoli. Ma la prima seduta è stata sospesa per mancato raggiungimento del numero legale di consiglieri". Lo ha dichiarato in una nota il deputato Lega Gianluca Cantalamessa: "E non è certo l'unico problema di De Magistris. Anzi! Il disavanzo da recuperare è di circa 168 milioni di euro e come se non bastasse il documento contabile presentato è qualcosa di irrealizzabile. Il sindaco di Napoli ha fallito in tutto". Il parlamentare leghista ha aggiunto: "Ha fallito anche nella lotta all'evasione. E a questa enorme mole di denaro va aggiunto il mutuo stipulato per coprire l'anticipazione di cassa di 500 milioni di euro: il disavanzo totale di palazzo San Giacomo è di 2,6 miliardi di euro. Inoltre il documento della giunta arancione fa palesemente acqua da tutte le parti, ma i revisori dei conti continuano a dare pare positivo". Cantalamessa ha concluso: "Cifre fuori mercato, previsioni irrealistiche, comune che non vuole dichiarare dissesto, una giunta spaccata. Questa città è allo sbando! Non si può andare un giorno in più avanti così". (Ren)