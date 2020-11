Covid: Intesa Sanpaolo sostiene ricerca della Statale di Milano all’Ospedale Sacco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia, ha aggiunto il presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center Maurizio Montagnese, il Gruppo ha sostenuto in varie forme numerose strutture ospedaliere del paese, con particolare riguardo alle zone più colpite. “Come Innovation Center abbiamo scelto di supportare le attività di ricerca svolte dalla Statale di Milano all’Ospedale Sacco, mettendo a disposizione fin da subito competenze e strumenti: la nostra costante collaborazione con università e centri di ricerca di eccellenza ha favorito lo sviluppo, al nostro interno, di nuove professionalità come i data scientist e gli analyst del Laboratorio di intelligenza artificiale, in grado di far dialogare la ricerca fondamentale con le sfide del business non solo in ambito finanziario”, ha spiegato, aggiungendo che dal loro lavoro in sinergia con i ricercatori dell’università è nato un ambiente informatico “protetto, denominato Smart It, che stiamo continuando a potenziare con l’impegno e la competenza di altre strutture della banca per consolidare e far evolvere quanto iniziato e metterlo a disposizione di altre strutture e istituzioni per la lotta al coronavirus”. (Com)