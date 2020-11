Covid: Cammarano (M5s) scrive a Speranza, aree interne a rischio minore, ministro ne tenga conto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più l'emergenza pandemica si acuisce più dobbiamo saper rendere progressive le misure di contenimento su tutto il territorio nazionale. Da questo punto di vista però le regioni non sempre rappresentano dei comprensori omogenei anzi spesso, come nel caso della Campania, contengono realtà diversissime che oramai sappiamo bene distinguere, che siano morfologiche, demografiche o socio-economiche". Lo ha affermato il Consigliere Regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano con una lettera scritta al ministro della Salute Roberto Speranza: "Le criticità delle aree fortemente urbanizzate, dove in questi giorni si assiste a lunghe code per i servizi essenziali ormai esautorate, si contrappongono alla relativa diffusione del virus delle aree rurali interne dove le strutture sociali permettono un controllo e un contenimento molto agevole della pandemia". (segue) (Ren)