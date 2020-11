Covid: Mastella, nel fine settimana nuovi provvedimenti restrittivi per Benevento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre invito tutti al senso di responsabilità, che a volte da parte di alcuni non vedo, per fine settimana farò nuovi provvedimenti restrittivi per evitare assembramenti e quindi la diffusione del contagio virale". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha aggiunto: "Tra la popolarità a buon mercato e l'assunzione di responsabilità come sindaco che ha come stella polare la salute della comunità che amministra scelgo la lotta dura contro il virus pur sapendo che questo costerà dei sacrifici". Quindi ha concluso: "Ormai siamo in guerra, chi al fronte e chi in retrovia, ma siamo in guerra. Alcuni ancora non se ne rendono conto". (Ren)