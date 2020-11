Campania: Picarone (Pd), da de Magistris sciacallaggio politico inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Francamente è triste vedere un esponente delle istituzioni locali campane saltare da un programma all’altro con l’unico intento di sparare contro la Campania e il governatore". Lo ha scritto sui social il consigliere regionale Pd Franco Picarone rivolgendosi al sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Segnalatosi per il nulla amministrativo in circa 10 anni di (non) governo della sua città, ora pontifica su dati e colori, mentre salgono in Campania, in Italia, in Europa e nel mondo, i numeri del contagio. Non s’era visto prima, lo si vede oggi in televisione". Picarone ha aggiunto: "L’acredine lo porta ad assumere posizioni contraddittorie, prima negazioniste e libertarie (contro l’uso delle mascherine e le decisioni di restrizione della Regione), ora di invocazione della zona rossa per la Campania, mentre trascura di occuparsi dell’invasione di migliaia di persone del lungomare cittadino nel fine settimana". Infine ha concluso: "Parla e straparla alla ricerca di un improbabile soddisfacente esito politico personale mentre da qualche altra parte c’è chi si assume da sempre la responsabilità di decidere nell’interesse dei cittadini". (Ren)