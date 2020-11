Covid: de Magistris, difficile controllare tutti quelli che escono nelle grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo fatto il massimo con appelli e campagne di informazione, comitati provinciale di sicurezza per l’ordine. Non voglio fare il difensore d’ufficio delle forze di polizia diventa complicato chiedere loro di controllare tutto a Napoli. I dati su multe e sanzioni sono tante. La stragrande maggioranza indossa mascherine, ci sono ancora comportamenti scorretti. In alcune città le persone che escono diventano immagine di assembramento, unico modo è imporre misure più rigide". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris intervistato a RadioUno. (Ren)