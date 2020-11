Covid: de Magistris, zona rossa sarebbe dichiarazione di sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho detto un mese fa che la zona rossa è una dichiarazione di sconfitta inevitabile. Credo che situazione è quella che appare, l’unico modo è restrizioni massime per fermare contagio. Ma auspicherei che contestualmente sia prevista un’immissione di liquidità per non far scoppiare l’esasperazione incontenibile". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris intervistato a RadioUno: "Potremmo fare in astratto cosa che si è dimostrata inefficace: chiudere le strade, per poi trovarsi più affollate le altre. Diventa una contraddizione dire di non uscire quando si può farlo".(Ren)