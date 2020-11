Imprese: apre a Chieti Spazio Cdp, punto informativo regionale per imprese e Pa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura dello Spazio Cdp di Chieti rappresenta una delle tappe del più ampio programma di apertura delle nuove sedi di Cdp in Italia, che ha già visto l’avviamento degli uffici di Firenze, Napoli, Genova, Torino, Verona e degli Spazi di Cagliari, Sassari, Modena, Perugia e Trento-Rovereto, che proseguirà nei prossimi mesi con le inaugurazioni delle sedi di Ancona, Bari, Milano, Roma e di ulteriori punti informativi nel territorio nazionale. “Ripartiamo dal territorio nel solco della tradizione dei banchi da cui trae origine la Fondazione Banco di Napoli: l'unione con Cdp, che si concretizza con l'apertura dello sportello presso la sede di Palazzo de' Mayo a Chieti, testimonia la nostra prossimità ai territori, alle amministrazioni locali, alle Pmi, nonché all'innovazione e soprattutto ai giovani grazie alle misure di agevolazione e ai modelli di incubazione delle start-up, strumenti innovativi e integrati che Cdp mette a disposizione dei diversi soggetti”, hanno detto la presidente della Fondazione Rossella Paliotto e il vicepresidente Vincenzo Di Baldassarre. Con questa iniziativa, hanno spiegato, intendiamo lanciare un segnale di concreta vicinanza al mondo del lavoro per rilanciare il tessuto produttivo abruzzese anch'esso segnato dalle drammatiche conseguenze della pandemia. “Tra gli obiettivi della Fondazione c'è infatti il supporto ai progetti rigenerativi delle rispettive comunità di riferimento: un segnale di ripresa e di positività perché le scelte di oggi segneranno il prossimo futuro", hanno aggiunto. (segue) (Com)