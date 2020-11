Napoli: Clemente, inizierà tra una settimana manutezione a via Morelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizieranno la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso di Via Arcoleo, Via Vannella Gaetani e Via Morelli". Lo ha annunciato in una nota l'assessore comunale ai lavori pubblici di Napoli Alessandra Clemente che ha spiegato: "Siamo pronti a partire con i lavori di manutenzione straordinaria di via Giorgio Arcoleo, via Vannella Gaetani e via Morelli". Quindi ha proseguito: "Con il Servizio Strade e grandi reti tecnologiche abbiamo verificato la possibilità di anticipare i lavori in questo periodo in cui, per l'emergenza sanitaria da Covid, c'è una importante riduzione del traffico". Quindi ha concluso: "Continua il lavoro per la riqualificazione delle strade principali cittadine per le quali si sta attuando un piano di investimenti da oltre 60 milioni di euro, avendo l'intenzione di liberare quante più aree possibili impegnate da lavori in atto o a farsi quando tornerà la normalità"- (Ren)