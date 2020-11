Sardegna: Evangelista (M5s), "situazione sanitaria sarda responsabilità della giunta regionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale, ha drammaticamente ammesso alle telecamere - spiega la parlamentare nuorese - che il centrodestra scelse di tenere aperti i locali notturni e le discoteche fino a ferragosto pur essendo consapevole della diffusione del contagio. E lo avrebbe fatto per rispondere alle pressioni che arrivavano dai locali stessi, come il Billionaire, che avevano contratti stratosferici con dj importanti'. Ha detto proprio così. Quindi si è preferito tutelare il business di quei locali a danno della salute collettiva. E infatti oggi la procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta per epidemia colposa". (segue) (Rsc)