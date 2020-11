Campania: Ficco (Saues), intollerabile assenza infermieri sulle ambulanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La frequente assenza di infermieri a bordo delle ambulanze, particolarmente nel Casertano, è un disservizio non più tollerabile, intervenga immediatamente De Luca". Lo ha affermato in una nota Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria: "Nei giorni scorsi siamo tornati a denunciare il grave disservizio ed abbiamo intanto formalmente invitato l'Asl di Caserta a provvedere, purtroppo senza alcuna risposta. Ricordo alle istituzioni della sanità della regione Campania che l'assenza di infermieri a bordo di un'ambulanza rischia di compromettere l'efficacia stessa degli interventi e di esporre i medici e gli autisti a conseguenze davvero molto gravi ed anche a possibili aggressioni". Quindi Ficco ha concluso: "Non siamo più disponibili ad ulteriori dilazioni e non esiteremo a costituirci parte civile in contenziosi o procedimenti penali che dovessero insorgere". (Ren)