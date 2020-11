Molise: Nola (M5S), necessario ripristinare i servizi minimi in tutte le strutture regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli annunci del presidente Toma - sottolinea Nola- vanno ora confermati dai fatti, come richiesto dai comitati locali, ma sono una prima risposta a quanti, artatamente, già prefiguravano lo smantellamento del presidio sanitario di Venafro. Ciò che meraviglia, infatti, è che molti amministratori locali hanno sempre una parola facile sui giornali, ma faticano a fornire aiuti concreti. Le divisioni e i campanilismi non aiutano a superare questa terribile pandemia e, parallelamente, non facilitano la ripartenza della nostra regione, soprattutto in termini occupazionali. A mio avviso, per cercare di creare le condizioni atte ad un rilancio economico e sociale, bisogna partire proprio dal recupero funzionale di molti servizi sanitari pubblici, anche attraverso la riprogrammazione delle funzioni del 'Santissimo Rosario' e mediante l'attivazione della specializzazione sulle malattie infettive che deve essere realizzata presso il presidio ospedaliero di Larino, come richiesto da tempo sia dal M5s in Consiglio regionale sia da vari attori economici e istituzionali", conclude. (Gru)