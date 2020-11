Molise: Consiglio regionale, via libera a istituzione Consulta regionale famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono organi della Consulta il presidente, due vicepresidenti, il segretario e l'Assemblea generale. Fanno parte della Consulta regionale della famiglia i delegati degli Ambiti sociali territoriali, il delegato dell'Assessorato alle politiche sociali, il delegato dei Consultori familiari dell'Asrem (azienda sanitaria regionale molisana), il delegato dell'Ufficio scolastico regionale, il delegato dell'Anci, i delegati dei maggiori comuni (Campobasso, Termoli, Isernia, Larino, Bojano, Trivento, Riccia, Castelmauro), le associazioni iscritte nel Registro unico del terzo settore (previa loro specifica richiesta) che svolgono attività senza scopo di lucro e che operino in modo continuativo per almeno due anni sul territorio regionale, aventi nello statuto attività in favore del nucleo familiare. (Gru)