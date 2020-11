Piemonte: Defr, via libera in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, in Regione Piemonte, la prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha licenziato a maggioranza il documento di economia e finanza regionale (Defr), che quindi approda all’Aula per la discussione e la votazione finale. Il provvedimento disegna un quadro del contesto economico-finanziario e istituzionale attuale e definisce gli obiettivi strategici della programmazione regionale. Prima del voto l’assessore al personale Marco Gabusi, illustrando la parte del Defr di sua competenza, ha confermato la volontà regionale di avviare una serie di concorsi per nuovo personale e di normare lo smart working, in modo che sia possibile ricorrervi non solo in occasione di emergenze come il Covid. L’assessore alle partecipate e alla sicurezza, Fabrizio Ricca, ha confermato il ruolo strategico delle società partecipate come fattore di sviluppo del Piemonte e la volontà di continuarne il percorso di razionalizzazione. Sulla sicurezza, Ricca intende riavviare il programma di sicurezza integrata. (segue) (Rpi)