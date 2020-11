Covid: Giani, al lavoro per attivare posti letto e potenziare tracciamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo in questi ultimi quattro giorni siamo intervenuti con la Protezione civile per attivare 500 posti Covid nell’ex Creaf a Prato, altri li recupereremo all’interno della struttura ospedaliera con lavori, di modo che in un mese possano essere pronti, a Lucca abbiamo recuperato e recupereremo nell’arco di qualche settimana 150 posti nell’ex ospedale, un reperimento di posti letto che per affrontare quella che può essere un’ondata, che richiede ancora posti letto. Ma contemporaneamente abbiamo assunto 500 tracciatori, ragazzi del penultimo o ultimo anno delle università di medicina e infermeria, che stanno facendo a Carrara, Firenze e Arezzo, nei padiglioni espositivi, un ottimo lavoro di recupero della catena di contagio, per identificare le persone contagiate e isolarle". Lo ha detto a SkyTg24, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. (Rin)