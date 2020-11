Whirlpool: da Ruotolo (gruppo Misto) interrogazione urgente a Patuanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Sandro Ruotolo (gruppo Misto), in un'interrogazione urgente rivolta al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, chiede cosa stia facendo il governo in concreto per garantire la continuità produttiva e l'occupazione di tutti i lavoratori della Whirlpool di Napoli. "Il governo - si legge nell'interrogazione, sottoscritta anche da Errani e De Petris - non ritiene di dover riattivare un tavolo di trattative con la dirigenza della Whirlpool e le organizzazioni sindacali nel nuovo scenario determinatosi per verificare la possibilità e le condizioni affinché la Whirlpool resti a Napoli?". "Lo scorso primo novembre la multinazionale americana Whirlpool ha cessato la produzione decidendo di erogare gli stipendi fino al prossimo 31 dicembre per i 355 lavoratori di Napoli, venendo meno a impegni presi con il governo due anni fa. L'accordo del 25 ottobre 2018 firmato da parti sociali e Governo, infatti, prevedeva nel sito di Napoli investimenti per il triennio 2019-2021 di circa 17 milioni di euro tra prodotto, processo, ricerca e sviluppo, confermando l'intenzione di Whirlpool di mantenere una presenza di alta qualità a Napoli, a fronte dell'utilizzo di ammortizzatori sociali e di sovvenzioni da parte delle istituzioni". (segue) (Com)