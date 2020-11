Turismo: Ferrari (Fd'I), grave errore di Franceschini nel calcolo rimborsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Franceschini ha fatto un errore madornale. Nel ristorare le agenzie di viaggi non ha tenuto conto che la maggior parte operano come intermediari, emettendo fatture per le commissioni che percepiscono. Altre invece operano con regime di corrispettivi". Così Luca Ferrari, dipartimento Turismo Napoli di Fratelli d’Italia. "Esempio - spiega Ferrari - una camera d’albergo costa 100 euro, l’agenzia intermediaria emette fattura di 10 euro all’albergo per la sua commissione; un’altra agenzia invece riceve fattura dall’albergo di 90 euro ed emette fattura al cliente per 100 euro. Il loro guadagno è lo stesso, ma la prima ha un fatturato di 10 euro e la seconda di 100 euro. Siccome i rimborsi li stanno facendo sulla base delle differenze di fatturato tra il 2019 ed il 2020, due aziende con i medesimi ricavi riceveranno rimborsi esageratamente differenti. Non ho parole, questi sono dilettanti allo sbaraglio", conclude.(Ren)