Sardegna: discoteche aperte e Covid, la procura di Cagliari apre inchiesta dopo puntata di Report

- L'ipotesi di reato è quella di epidemia colposa. Su questa si stanno concentrando i magistrati della Procura di Cagliari Guido Pani, Diana Lecca e Daniele Caria che su indicazione dei procuratori Maria Alessandra Pelagatti e Paolo De Angelis hanno aperto un'inchiesta su quanto emerso dalla puntata della trasmissione "Report" incentrata sull'apertura delle discoteche in Sardegna durante l'estate che, questa è l'ipotesi, sarebbe stata la causa della diffusione del Covid-19 nell'isola. I magistrati, in particolare, cercheranno di approfondire il parere del comitato tecnico scientifico, che è risultato decisivo per convincere la Regione a prorogare l'apertura delle discoteche, in particolare in Costa Smeralda. (Rsc)