Covid: de Magistris, persi sette mesi, si rischia tragedia economica e sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La voce che viene dai medici è tragica e ciò ci dispiace per due motivi. Il primo perché si sono persi sei-sette mesi su presidi territoriali, potenziamento terapie intensive e ci ha fatto trovare impreparati. Quello che è ancora più grave è che a distanza di otto mesi ancora non c’è liquidità da governo e rischia di far esplodere la situazione. Se non metti diventa una tragedia sanitaria ed economico". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris intervistato a RadioUno. (Ren)