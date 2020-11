Molise: Toma su conferma zona gialla, facciamo sforzo di umiltà e unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Molise "resta zona gialla. Se il Ministero della salute ha deciso in tal senso, lo ha fatto in base a degli indicatori sul controllo del rischio". Lo sottolinea il presidente della Regione, Donato Toma, in relazione al recente provvedimento del Ministero della Salute che ha esteso le zone arancioni e rosse. "Questo non significa, ovviamente, che dobbiamo abbassare la guardia, anzi la dobbiamo mantenere alta per evitare che la situazione peggiori. Occorre continuare a lavorare come abbiamo fatto fin qui, con screening a tappeto e contenimento dei cluster. Il contesto è serio - osserva Toma - e deve essere particolarmente attenzionato, ma i catastrofismi di quanti generano panico nella popolazione per strumentalizzazioni meramente politiche, unitamente alle fake news, devono cedere il passo ad un'azione di grande responsabilità da parte di chiunque. È questo che serve, esacerbare il clima non aiuta a risolvere i problemi, anzi li complica. Facciamo tutti un grande sforzo di umiltà e unità".(Gru)