Sorrento: sequestrata pineta Le Tore, deputata Di Lauro (M5s) presenta interrogazione a ministro Ambiente (2)

- "Questa interrogazione - ha fatto sapere Di Lauro - nasce dalle numerose segnalazioni dei cittadini e delle associazioni, tra le quali il WWF Terre del Tirreno, che ringrazio per il costante 'occhio vigile' e l'impegno sul territorio. E' importante fare chiarezza sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità. Sarebbe inammissibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici che stanno interessando il pianeta, se qualcuno per perseguire meri interessi economici, stesse deturpando un ecosistema fondamentale che oggi serve a preservare non solo l'ambiente ma anche la salute pubblica. Negli ultimi anni il territorio della penisola è stato oggetto di numerosi scempi ambientali e paesaggistici, dal canto nostro continueremo il nostro lavoro dall'interno delle Istituzioni; confido nel lavoro della magistratura perché possa individuare al più presto eventuali irregolarità e responsabilità", ha concluso la deputata. (Ren)